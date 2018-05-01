"Авеш" одолел "Эшторил"

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии "Авеш" на своём поле одержал минимальную победу над "Эшторилом".

"Авеш" – "Эшторил" - 1:0

Гол: Нилдо Петролина, 81 - 1:0.

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