"Авеш" одолел "Эшторил"

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"Авеш" одолел "Эшторил"

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии "Авеш" на своём поле одержал минимальную победу над "Эшторилом".

"Авеш" – "Эшторил" - 1:0

Гол: Нилдо Петролина, 81 - 1:0.

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6 Маритиму 32 44
7 Боавишта 32 41
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