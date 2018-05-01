"Авеш" одолел "Эшторил"
В рамках 32-го тура чемпионата Португалии "Авеш" на своём поле одержал минимальную победу над "Эшторилом".
"Авеш" – "Эшторил" - 1:0
Гол: Нилдо Петролина, 81 - 1:0.
Не пропустите: "Спортинг" вырвал победу над "Портимоненсе" и догнал "Бенфику" в турнирной таблице чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
О’Коннор заявил, что в "Локомотиве" игроки употребляли допинг
-
Наингголан: "В матче с "Ливерпулем" нам нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться"
-
АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца
-
Повсеместная Салахомания в Египте
-
О'Нила пугает будущая работа Джеррарда
-
Широков высказался насчет участия Джикии в ЧМ-2018
-
"Барселона" не нанесла фамилию Деулофеу на чемпионские футболки
-
"Ливерпуль" хочет купить форварда "Реала"
-
"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым защитником
-
Тренер "Ромы": "Наши амбиции не ограничиваются полуфиналом Лиги Чемпионов"
-
"Вест Хэм" готов заплатить за игрока "Челси" более 30 миллионов евро
-
"Челси" нужен молодой игрок "МЮ"
-
Лаллана может сыграть с "Ромой"
-
Появилось изображение домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории
-
Ленин из "Спартака": Ещенко поздравил болельщиков с первым мая
-
Два топ-клуба АПЛ интересуются полузащитником "Спартака"
-
Роналдо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал"
-
Карасёв обслужит полуфинальную игру Лиги Европы
-
Нагельсман может возглавить "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|32
|82
|2
|Бенфика
|32
|77
|3
|Спортинг Лиссабон
|32
|77
|4
|Брага
|32
|74
|5
|Рио Аве
|32
|47
|6
|Маритиму
|32
|44
|7
|Боавишта
|32
|41
|8
|Дешпортиво Чавес
|32
|41
|9
|Витория Гимарайнш
|32
|40
|10
|КД Тондела
|32
|38
|11
|Портимоненсе
|32
|35
|12
|Белененсиш
|32
|34
|13
|Морейренсе ФК
|32
|32
|14
|Дешпортиво Авеш
|32
|31
|15
|Фейренсе
|32
|30
|16
|Витория Сетубал
|32
|29
|17
|Пасуш де Феррейра
|32
|29
|18
|Эшторил
|32
|26