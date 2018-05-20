"Авеш" победил "Спортинг" и стал победителем Кубка Португалии

В финале Кубка Португалии "Авеш" добился победы над "Спортингом" и стал обладателем трофея. Победу "Авешу" принес дубль нападающего Алешандре Гедеша.

"Авеш" - "Спортинг" - 2:1 (1:0)

Голы: Гедеш, 16 - 1:0, Гедеш, 72 - 2:0, Монтеро, 86 - 2:1

"Авеш": Ким, Родриго, Понк, Кейрос, Нелсон, Брага (Сантос, 71), Тиссоне, Гомеш, Амилтон (Бальде, 76), Петролина, Гедеш

"Спортинг": Патрисиу, Коэнтрау (Мишич, 63), Матье, Коатес, Ристовски, Батталья, Карвалью (Монтеро, 46), Мартинш, Фернандеш, Акунья, Дост

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