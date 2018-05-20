"Авеш" победил "Спортинг" и стал победителем Кубка Португалии
В финале Кубка Португалии "Авеш" добился победы над "Спортингом" и стал обладателем трофея. Победу "Авешу" принес дубль нападающего Алешандре Гедеша.
"Авеш" - "Спортинг" - 2:1 (1:0)
Голы: Гедеш, 16 - 1:0, Гедеш, 72 - 2:0, Монтеро, 86 - 2:1
"Авеш": Ким, Родриго, Понк, Кейрос, Нелсон, Брага (Сантос, 71), Тиссоне, Гомеш, Амилтон (Бальде, 76), Петролина, Гедеш
"Спортинг": Патрисиу, Коэнтрау (Мишич, 63), Матье, Коатес, Ристовски, Батталья, Карвалью (Монтеро, 46), Мартинш, Фернандеш, Акунья, Дост
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30