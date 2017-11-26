"Авеш" – "Порту" - 1:1 (обзор)

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"Авеш" – "Порту" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура чемпионата Португалии между "Авешом" и "Порту".

Не пропустите: "Порту" не сумел победить "Авеш" и другие результаты 12-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 12 32
2 Спортинг Лиссабон 11 27
3 Бенфика 11 26
4 Брага 11 22
5 Маритиму 11 22
6 Рио Аве 11 17
7 Боавишта 12 16
8 Белененсиш 12 16
9 Портимоненсе 12 15
10 Дешпортиво Чавес 12 14
11 Витория Гимарайнш 11 14
12 КД Тондела 12 12
13 Пасуш де Феррейра 11 12
14 Фейренсе 11 11
15 Витория Сетубал 11 10
16 Дешпортиво Авеш 12 10
17 Морейренсе ФК 12 7
18 Эшторил 11 6
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