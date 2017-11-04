"Авеш" в гостях одолел "Виторию Сетубал"

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"Авеш" в гостях одолел "Виторию Сетубал"

В рамках 11-го тура чемпионата Португалии "Авеш" на выезде минимально обыграл "Виторию Сетубал".

"Витория Сетубал" – "Авеш" - 0:1

Гол: Фалкао, 78 - 0:1.

Удаление: Сезар (73) - "Витория Сетубал".

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11 Портимоненсе 10 11
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