"Авеш" в гостях одолел "Виторию Сетубал"

В рамках 11-го тура чемпионата Португалии "Авеш" на выезде минимально обыграл "Виторию Сетубал".

"Витория Сетубал" – "Авеш" - 0:1

Гол: Фалкао, 78 - 0:1.

Удаление: Сезар (73) - "Витория Сетубал".

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