Авиакомпания опровергла информацию о загоревшемся двигателе в самолёте со сборной Саудовской Аравии

Пресс-служба авиакомпании "Россия" опровергла информацию о загоревшемся двигателе в самолёте с футболистами сборной Саудовской Аравии на борту.

"На самолёте произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолёт сел на двух работающих двигателях. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности" - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что самолёт с игроками Саудовской Аравии летел из Санкт-Петербурга в Ростов. Там "орлы пустыни" в среду сыграют с Уругваем. | http://soccernews.ru