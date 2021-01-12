Авраам Грант может вернуться в "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович может вернуть в лондонский клуб израильского тренера Авраама Гранта, сообщает TeamTalk.

По сведениям издания, Грант может стать ассистентом нынешнего главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Не исключено, что израильтянин возглавит "Челси", так как руководство клуба недовольно работой нынешнего тренерского штаба.

65-летний Грант тренировал "Челси" с 2007 по 2008 годы. Под его руководство английский клуб занимал второе место в чемпионате Англии и доходил до финала Лиги Чемпионов. После ухода из "Челси" Грант тренировал "Портсмут", "Вест Хэм", "Партизан" и сборную Ганы. В последние несколько лет он работает индийском клубе "Норт-Ист Юнайтед".

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