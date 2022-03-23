Авраам Грант ответил на обвинения в домагательствах

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Авраам Грант ответил на обвинения в домагательствах

Экс-тренер сборной Израиля и лондонского "Челси" Авраам Грант ответил на новые обвинения в сексуальных домогательствах.

"К сожалению, программа Hasifa второй раз решила показать публике искаженную, несбалансированную и несправедливую картину моей личной жизни, игнорируя доказательства, которые были им показаны.

Тем не менее мне важно заявить: мои отношения с женщинами всегда основывались на уважении и согласии, и я никогда не имел намерений причинить вред кому-либо.

Мне жаль от всего сердца, если кто-то пострадал от моих действий, я сожалею об этом", – сказал Грант.

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