Австралия благодаря дублю 37-летнего Кэхилла обыгрывает Сирию в дополнительное время

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Австралия благодаря дублю 37-летнего Кэхилла обыгрывает Сирию в дополнительное времяСборная Австралии благодаря дублю своего 37-летнего форварда Тима Кэхилла обыграла Сирию в дополнительное время и приблизилась к Чемпионату Мира в России.

Австралия - Сирия - 1:1, доп. вр.: 1:0

Голы: Аль Сома, 6 - 0:1, Кэхилл, 13 - 1:1, Кэхилл, 109 - 2:1.

Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Юрман, Леки, Круз, Миллиган, Троизи (Рукавица, 73), Смит (Муй, 11), Рогич (Юрич, 96), Кэхилл.

Сирия: Альма, Юссеф, Медане, Аль Баур, Аль Айан, Аль Мавас, Тамер Хадж, Джафал (Аль Кхатиб, 60), Мардикян (Омари, 90+1), Мидо (Хамвья, 75), Аль Сома.

Удаление: Аль Мавас, 94.

Напомним, вчера на Чемпионат Мира пробилась Сербия. | soccernews.ru

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2 Южная Корея 10 15
3 Сирия 10 13
4 Узбекистан 10 13
5 Китай (КНР) 10 12
6 Катар 10 7
Группа B М О
1 Япония 10 20
2 Саудовская Аравия 10 19
3 Австралия 10 19
4 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 10 13
5 Ирак 10 11
6 Таиланд 10 2
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