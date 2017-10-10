Австралия благодаря дублю 37-летнего Кэхилла обыгрывает Сирию в дополнительное время

Сборная Австралии благодаря дублю своего 37-летнего форварда Тима Кэхилла обыграла Сирию в дополнительное время и приблизилась к Чемпионату Мира в России.

Австралия - Сирия - 1:1, доп. вр.: 1:0

Голы: Аль Сома, 6 - 0:1, Кэхилл, 13 - 1:1, Кэхилл, 109 - 2:1.

Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Юрман, Леки, Круз, Миллиган, Троизи (Рукавица, 73), Смит (Муй, 11), Рогич (Юрич, 96), Кэхилл.

Сирия: Альма, Юссеф, Медане, Аль Баур, Аль Айан, Аль Мавас, Тамер Хадж, Джафал (Аль Кхатиб, 60), Мардикян (Омари, 90+1), Мидо (Хамвья, 75), Аль Сома.

Удаление: Аль Мавас, 94.

Напомним, вчера на Чемпионат Мира пробилась Сербия. | soccernews.ru