Австралия – Чехия - 4:0, Южная Корея – Босния и Герцеговина - 1:3 (обзоры)

Теги австралиячехиябосния и герцеговинаюжная корея

Австралия – Чехия - 4:0, Южная Корея – Босния и Герцеговина - 1:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием национальных сборных.

Австралия – Чехия - 4:0 

Южная Корея – Босния и Герцеговина - 1:3

Не пропустите: Товарищеские матчи: Австралия разгромила Чехию, Босния и Герцеговина взяла верх над Южной Кореей. | http://soccernews.ru

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