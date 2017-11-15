Австралия – Гондурас - 3:1 (обзор)

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Австралия – Гондурас - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного стыкового матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между сборными Австралии и Гондураса (3:1).

Видео: Австралия – Гондурас.

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