Австралия не подтвердила информацию о бойкоте ЧМ-2018

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что ее страна не рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018 правительством страны.

Ранее власти страны заявили, что бойкот Чемпионата Мира может стать одним из возможных вариантов политического давления на Россию.

"Это неправда. Правительство не будет бойкотировать ЧМ-2018", - написала Бишоп.

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