Австралия попытается дать бой Дании

Дания – Австралия

Начало матча: 15:00

Стадион: Самара Арена

Арбитр: Матеу Лаос (Испания)

Сборные Дании и Австралии встретятся в Самаре в рамках второго тура ЧМ. Обе команды не сильно впечатлили в стартовой игре, хотя у австралийцев был очень серьезный соперник в лице Франции, поэтому показать яркий атакующий футбол им было сложно. Австралия забила гол с пенальти и обороняла ничьи, но в концовке встречи Погба забил красивый гол, мяч от перекладины влетел в ворота.

Теперь чтобы рассчитывать на выход из группы Австралии необходимо успешно сыграть в оставшихся матчах, благо соперники будут скромнее.

Данию считали главным претендентом на второе место в группе, однако и стартовая игра оставила двоякое впечатление. У команды есть крепкие игроки, играющие в ведущих лигам Европы, а также звезда мирового уровня Кристиан Эриксен, однако датчане выглядели бледно в игре с Перу, им не хватало идей в атаке, большую часть матча они просто отбивались, лишь проблемы с реализацией помешали Перу победить. Дания же реализовала одну контратаку и добыла три очка. Теперь ей достаточно победить Австралию или же Францию, чтобы выйти дальше. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, стоит выложится уже в ближайшей игре.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой три официальных матча: две победы у Дании, одна – у Австралии.

В 21 веке Дания лишь дважды играла на ЧМ, лучший результат – 1/8 финала в 2002 году.

Австралийцы лишь один раз в истории выходили из группы на ЧМ, в 2006 году они вышли из группы, где соперниками были бразильцы, хорваты и японцы, а затем проиграли итальянцам из-за спорного пенальти на последних минутах.

Ориентировочные составы:

Дания: Шмейхель, Дальсгаард, Кьяер, Кристенсен, Ларсен, Квист, Дилейни, Поульсен, Эриксен, Систо, Йоргенсен.

Австралия: Райан, Рисдон, Дегенек, Сэйнсбери, Бехич, Муй, Луонго, Рогич, Лекки, Круз, Наббут

Прогноз на матч

Дания является бумажным фаворитом, но это лишь формальное определение, на чемпионате мира уже несколько команд не смогли обыграть потенциальных аутсайдеров и усложнили себе жизнь, да и Дания нельзя сказать, что на несколько голов выше соперника, поэтому у австралийцев будут шансы на победу, тем более, что поражение лишит всех шансов на плей-офф.

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