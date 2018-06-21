Австралия попытается дать бой Дании
Дания – Австралия
Начало матча: 15:00
Стадион: Самара Арена
Арбитр: Матеу Лаос (Испания)
Сборные Дании и Австралии встретятся в Самаре в рамках второго тура ЧМ. Обе команды не сильно впечатлили в стартовой игре, хотя у австралийцев был очень серьезный соперник в лице Франции, поэтому показать яркий атакующий футбол им было сложно. Австралия забила гол с пенальти и обороняла ничьи, но в концовке встречи Погба забил красивый гол, мяч от перекладины влетел в ворота.
Теперь чтобы рассчитывать на выход из группы Австралии необходимо успешно сыграть в оставшихся матчах, благо соперники будут скромнее.
Данию считали главным претендентом на второе место в группе, однако и стартовая игра оставила двоякое впечатление. У команды есть крепкие игроки, играющие в ведущих лигам Европы, а также звезда мирового уровня Кристиан Эриксен, однако датчане выглядели бледно в игре с Перу, им не хватало идей в атаке, большую часть матча они просто отбивались, лишь проблемы с реализацией помешали Перу победить. Дания же реализовала одну контратаку и добыла три очка. Теперь ей достаточно победить Австралию или же Францию, чтобы выйти дальше. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, стоит выложится уже в ближайшей игре.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой три официальных матча: две победы у Дании, одна – у Австралии.
В 21 веке Дания лишь дважды играла на ЧМ, лучший результат – 1/8 финала в 2002 году.
Австралийцы лишь один раз в истории выходили из группы на ЧМ, в 2006 году они вышли из группы, где соперниками были бразильцы, хорваты и японцы, а затем проиграли итальянцам из-за спорного пенальти на последних минутах.
Ориентировочные составы:
Дания: Шмейхель, Дальсгаард, Кьяер, Кристенсен, Ларсен, Квист, Дилейни, Поульсен, Эриксен, Систо, Йоргенсен.
Австралия: Райан, Рисдон, Дегенек, Сэйнсбери, Бехич, Муй, Луонго, Рогич, Лекки, Круз, Наббут
Прогноз на матч
Дания является бумажным фаворитом, но это лишь формальное определение, на чемпионате мира уже несколько команд не смогли обыграть потенциальных аутсайдеров и усложнили себе жизнь, да и Дания нельзя сказать, что на несколько голов выше соперника, поэтому у австралийцев будут шансы на победу, тем более, что поражение лишит всех шансов на плей-офф.
Также не забывайте оставлять свои прогнозы на нашем сайте. Верно угаданные результаты помогут Вам выиграть ценные призы. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Последний шанс для "инков": Франция сыграет с Перу во втором туре группы "С"
-
Поражение равно трагедия: Аргентина сразится с Хорватией в надежде добыть первую победу
-
Главные новости дня: 20 июня
-
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 4 тура
-
Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани
Лента новостей
-
Клопп намерен расстаться с тремя футболистами
-
Шведский журналист подарил Хедире билеты в Германию
-
Австралия сравняла счет в игре с Данией
-
Эмре Джан прошел медобследование в "Ювентусе"
-
Еще один испанский клуб интересуется форвардом "Реала"
-
Шкриньяр высказался о том, что "Интер" не продал его в "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная Дании забивает быстрый гол в матче с Австралией
-
Бышовец назвал случайными успехи сборной России на ЧМ-2018
-
Вернер назвал предстоящий матч Германии против Швеции "борьбой за свою жизнь"
-
Агент считает, что России повезло с Черчесовым
-
Игрок "Челси" Дзаппакоста определился со своим будущим
-
Уткин высказался по поводу ликвидации "Тосно"
-
Новая форма "Челси" будет желтого цвета: опубликовано фото
-
Кудряшов не удивлен успехами сборной России на ЧМ-2018
-
Эриксен и Муй попали в стартовые составы сборных Дании и Австралии
-
"Ювентус" готов заплатить за Головина 20 миллионов евро
-
Защитник "Атлетико" сделал важное заявление о своем будущем в клубе
-
"Рома" и "Болонья" обменяются вратарями
-
Мама Месси рассказала об отношении сына к критике
-
Экс-игрок ЦСКА и "Зенита" Семшов начал тренерскую карьеру
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0