Австралия - Сирия - 2:1 (обзор)

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Австралия - Сирия - 2:1 (обзор)

Смотрите видеообзор ответного матча стадии плей-офф азиатского отборочного турнира к Чемпионату Мира, в котором сборная Австралии обыграла команду Сирию.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Иран 10 22
2 Южная Корея 10 15
3 Сирия 10 13
4 Узбекистан 10 13
5 Китай (КНР) 10 12
6 Катар 10 7
Группа B М О
1 Япония 10 20
2 Саудовская Аравия 10 19
3 Австралия 10 19
4 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 10 13
5 Ирак 10 11
6 Таиланд 10 2
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