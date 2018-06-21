Австралия сравняла счет в игре с Данией

Сборная Австралии сравнивает счет в матче с Данией.

Гол с пенальти забил капитан австралийцев Миле Единак. Отметим, что пенальти был назначен после видеоповтора.

Смотрите также: Сборная Дании забивает быстрый гол в матче с Австралией. | http://soccernews.ru