Австралия сыграла вничью с Колумбией, Сербия и Марокко одержали победы в своих матчах

Сегодня в рамках товарищеских матчей Австралия сыграла вничью с Колумбией, а Сербия и Марокко обыграли соответственно Нигерию и Узбекистан.

Австралия - Колумбия - 0:0

Нереализованный пенальти: Борха, 86 (Колумбия).

Колумбия: Оспина, Ариас, Сапата, Мурильо (Мина, 53), Мохика, Хамес (Морено, 83), Агиляр (Лерма, 46), Барриос, Урибе (Хара, 70), Фалькао (Борха, 46), Бакка (Искердо, 75).

Марокко - Узбекистан - 2:0

Голы: Эль Кааби, 4 - 1:0, Да Кошта, 43 - 2:0.

Нигерия - Сербия - 0:2

Голы: Митрович, 68 - 0:1, Митрович, 81 - 0:2.

Нигерия: Узохо, Эбуэхи, Трост-Эконг, Авазием, Идову (Аина, 85), Ндиди (Агу, 85), Онази (Огу, 77), Оби (Симон, 77), Ивоби (Айайи, 88), Муса, Мозес (Игало, 46).

Сербия: Стойкович, Рукавина, Иванович, Настасич, Коларов, Миливойевич, Матич (Груич, 65), Тадич (Максимович, 90+1), Льяич (Живкович, 80), Костич (Гачинович, 88), Митрович.

Напомним, ранее Бразилия минимально обыграла Германию.