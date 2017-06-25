Австралия упускает победу над Чили и покидает Кубок Конфедераций

Для сборных Чили и Австралии судьба путевки в полуфинал решалась в очном противостоянии. Первых устраивала и ничья, а вот "соккеруз" необходимо было только побеждать, причем с разницей в два мяча. Однако стартовый состав чемпионов Южной Америки говорил лишь об одном: "Ля Роха" вышла играть на победу.

С первых минут чилийцы взяли игру под контроль и вскоре стали создавать момент за моментом. Два из них могли завершиться взятием ворот.

Так на 8-й минуте Фуэнсалида с правого фланга выдал шикарную подачу к линии штрафной, откуда Видаль сходу пробил, но Райан спас свою команду, отразив снаряд прямо перед собой. Эдуардо Варгас не смог нанести акцентированный удар коленом по "круглому", чем и воспользовался вратарь, во второй раз спасая свою команду.

В середине тайма фактически один на один выбегал с Райаном Алексис Санчес, после чего защитник австралийцев завалил нападающего чилийцев на газон, не дав тому пробить. Судья взял паузу для видеоповтора, но и после этого нарушение на Санчесе не зафиксировал.

Упустив ряд возможностей открыть счет, чилийцы сбавили обороты, чем не преминули воспользоваться австралийцы. На 36-й минуте только невероятная реакция Браво спасла южноамериканцев от гола. Троизи забросил мяч в штрафную за спину защитнику на Луонго, который в касание пробил с пары метров по воротам, но угодил точно в Браво, а Клаудио еще и сумел отвести снаряд чуть в сторону, чтобы не было добивания.

Правда, уже через пять минут голкипер чилийцев поспособствовал голу в собственные ворота. Неудачно Браво выбил мяч от ворот к центру поля на партнера, тот не смог обработать сферу и потерял его. Тут же австралийцы в численном большинстве вывалились на чужие ворота, и Троизи элегантно перебросил мяч через распластавшегося Клаудио Браво – 0:1.

Номинальные хозяева бросились отыгрываться и на 45-й минуте им это едва не удалось. Фуэнсалида с правого края чужой штрафной выдал навес на дальнюю штангу, а Видаль пробил по воротам, но угодил в защитника перед ним.

И практически тут же Австралия обязана была забивать второй мяч. Заработали штрафной "соккеруз", первая подача вышла совсем неудачной, а вот повторный заброс пришелся на Кэхилла, который головой скинул снаряд на Сейнсбери, а тот, будучи в правильном положении, с пары метров запустил снаряд выше перекладины.

Вторая половина матча получилась менее богатой на голевые моменты. Хотя забить и не раз могла как одна, так и другая команда. Счет чилийцы сравняли в середине тайма. Издалека последовал навес к линии штрафной сборной Австралии, где Эдуардо Варгас выиграл верховую борьбу, выполнив скидку на Мартина Родригеса, а тот уже спокойно пробил в ближний от себя угол – 1:1. Прошло всего две минуты, и Алексис Санчес мог выводить свою сборную вперед. Нападающий чилийцев успел опередить соперника около чужой штрафной, вошел в нее и выполнил прострел на Варгаса, а тот головой пробил по пустым воротам, но просто не попал в створ.

Австралийцы ответили просто убойным моментом. У Троизи получилась отличная подача в центр штрафной, где в падении наносил удар его партнер Джеймс Макларен, но просто не попал он по пустым воротам. Вскоре "соккеруз" снова были близки к тому, чтобы выйти вперед. Буквально один на один с Браво выбегал Круз, но не лучшим образом Робби обработал мяч, после чего вынужден был уходить от чужих ворот.

До финального свистка сборная Австралии предпринимала отчаянные попытки вырвать победу, а чилийцы были близки к тому, чтобы поймать соперника на контратаке. Однако счет больше не менялся. Таким образом, сборная Чили выходит в полуфинал турнира, где встретится с чемпионом Европы – командой Португалии.

Чили – Австралия – 1:1

Голы: Троизи, 42 – 0:1. Родригес, 67 – 1:1.

Чили: Браво, Мена, Исла, Пауло Диас, Хара, Сильва, Фуэнсалида (Родригес, 46), Арангис (Эрнандес, 46), Видаль, Санчес, Варгас (Марсело Диас, 82).

Австралия: Райан, Бехич, Макгован, Сейнсбери (Райт, 72), Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Кэхилл (Леки, 57), Круз, Троизи, Юрич (Макларен, 62).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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