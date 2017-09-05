Австралия вырвала победу у Таиланда

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Австралия вырвала победу у ТаиландаВ последнем матче группового этапа отборочного турнира к Чемпионату Мира в Азии сборная Австралии обыграла команду Таиланда.

Австралия - Таиланд - 2:1

Голы: Юрич, 69 - 1:0, Анан, 82 - 1:1, Леки, 86 - 2:1.

Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Райт (Макларен, 71), Кэхилл (Круз, 57), Миллиган, Муй, Рогич, Леки, Герсбач (Троизи, 67), Юрич.

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