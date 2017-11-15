Австралия завоевала путевку в Чемпионат Мира
Сборная Австралии в ответном стыковом матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 победила Гондурас и завоевала путевку на мундиаль. Все три мяча в этой встрече на счету полузащитника австралийцев Майкла Единака.
Австралия – Гондурас - 3:1 (0:0) - первый матч - 0:0
Голы: Единак, 53 - 1:0, Единак, 72 (с пенальти) - 2:0, Единак, 85 (с пенальти) - 3:0, Элис, 90+4 - 3:1
Австралия: Райан, Бехич, Райт, Сэйнсбери, Миллиган (Тройси, 89), Муй, Единак, Лекки, Рогич (Круз, 77), Кэйхилл (Юрич, 66), Джерман.
Гондурас: Эскобер, Фигероа, Паласиос, Исагирре (Фигероа, 42; Мартинес, 73), Альварадо, Акоста, Кларос, Бекелес, Лосано, Элис, Киото (Эрнандес, 75). | http://soccernews.ru
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