Австралийские власти бойкотируют ЧМ-2018



Правительство Австралии не намерено ехать на Чемпионат Мира в Россию, сообщает ESPN.

По сведениям издания, на играх австралийской сборной на ЧМ-2018 будет присутствовать только посол Австралии в Москве.

Напомним, что на мундиале Австралия сыграет в одной группе с командами Франции, Перу и Дании.

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