Австралийский клуб не может договорился с легендарным бегуном по сумме контракта
Легендарный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт не может договориться по условиям контракта с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Мэринерс", сообщает BBC.
По сведениям издания, клуб не может удовлетворить финансовые требования ямайца. В связи с этим он отстранен от тренировок.
Напомним, что Болт несколько дней назад забил два мяча в товарищеском матче за "Сентрал Кост Мэринерс".
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|30
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