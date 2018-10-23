Австралийский клуб не может договорился с легендарным бегуном по сумме контракта

Легендарный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт не может договориться по условиям контракта с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Мэринерс", сообщает BBC.

По сведениям издания, клуб не может удовлетворить финансовые требования ямайца. В связи с этим он отстранен от тренировок.

Напомним, что Болт несколько дней назад забил два мяча в товарищеском матче за "Сентрал Кост Мэринерс".

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