Австрия, Чехия и Уэльс вышли в Лигу А

По итогам заключительного тура Лиги Наций Австрия, Чехия и Уэльс выиграли свои группы и вышли в Лигу А.

Лига В группа 1

Австрия - Норвегия 1:1

Голы: Захид, 61 - 0:1, Грбич, 90 - 1:1

Австрия: Перван, Алаба, Хинтереггер, Ульмер, Ранфтль, Баумгартлингер, Ильзанкер (Траунер, 81), Забитцер, Шлагер (Грбич, 65), Арнаутович, Лайнер.

Норвегия: Бротвейт, Шельвик, Габрильсен, Ханче-Ольсен, Рюэрсон (Гранли, 81), Тронстад, Захид (Аскильдсен, 81), Ульвестад, Дэли (Торстведт, 67), Ларсен (Эвьен, 86), Бериша (Виннхейм, 86).



Северная Ирландия - Румыния 1:1

Голы: Бойс, 56 - 1:0, Бикфалви, 81 - 1:1

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Смит (Гэлбрейт, 79), Бэллард, Кэткарт, Даллас, Макнейр, Кеннеди (Льюис, 66), Маккэнн, Эванс, Мадженнис (Маклафлин, 79), Бойс (Уошингтон, 67).

Румыния: Тэтэрушану, Тошка (Бикфалви, 74), Кристя, Неделчару, Камора, Марин, Крецу (Могош, 64), Нистор, Ман (Максим, 64), Алибек (Бэлуцэ, 87), Тэнасе (Ганя, 87).



Лига В группа 2

Чехия - Словакия 2:0

Голы: Соучек, 17 - 1:0, Ондрашек, 55 - 2:0

Чехия: Вацлик (Коубек, 46), Матею, Цоуфал, Калас, Брабец, Янкто (Копиц, 74), Соучек, Крал, Масопуст (Черны, 46), Дарида (Барак, 88), Ондрашек (Выдра, 66).

Словакия: Родак, Губочан, Пекарик, Дьомбер, Шкриньяр, Куцка (Грегуш, 67), Гамшик, Руснак (Суслов, 62), Лоботка (Грошовски, 62), Мак (Шафранко, 62), Дюриш (Шранц, 81).



Израиль - Шотландия 1:0

Гол: Соломон, 44 - 1:0

Израиль: Марциано, Даса, Еини (Дгани, 78), Тиби, Соломон (Коэн, 84), Менахем, Натхо (Голаса, 62), Битон, Лави (Абу-Фани, 78), Вейсман, Захави.

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл (Берк, 74), Робертсон, Галлахер (Маккенна, 73), Тирни, Макгрегор (Маклин, 82), Мактомини, Макгинн (Гриффитс, 62), Джек, Кристи, Дайкс (Макберни, 61).



Лига В группа 4

Уэльс - Финляндия 3:1

Голы: Уилсон, 29 - 1:0, Джеймс, 46 - 2:0, Пукки, 63 - 2:1, Мур, 84 - 3:1

Уэльс: Уорд, Ампаду, Мифем, Лоуренс (Мур, 46), Норрингтон-Дэвис (Гантер, 90), Бэйл (Лоуренс, 61), Моррелл, Родон, Джеймс (Брукс, 89), Робертс, Уилсон (Робертс, 89).

Финляндия: Градецки, Уронен, Араюури, Тойвио, О`Шонесси (Хямяляйнен, 61), Камара, Алхо, Тэйлор (Сойри, 62), Лод, Шюллер (Валакари, 73), Пукки (Форсс, 89).

Удаление: Уронен (12).



Ирландия - Болгария 0:0

Ирландия: Рэндолф, Лонг, Даффи, О`Ши, Брэйди (Бирн, 78), Мэннинг (Кристи, 86), Хурихэйн, Найт, Хорган (Каллен, 67), Коллинз (Магуайр, 86), Кертис (Пэрротт, 85).

Болгария: Луков, Димитров, Попов, Сисиньо (Василев, 61), Малинов, Иванов (Карагарен, 61), Ангелов, Цветков, Краев, Делев (Ковачев, 61), Илиев (Александров, 81).



Лига С группа 3

Греция - Словения 0:0

Греция: Влаходимос, Цимикас (Кирьякопулос, 90), Хацидьякос, Цавелас (Масурас, 79), Мавриас, Курбелис, Зека (Цолис, 67), Бакасетас, Фортунис, Лимниос, Якумакис (Павлидис, 46).

Словения: Облак, Блажич, Мевля, Балковец, Стоянович, Куртич, Бохар (Вербич, 67), Иличич (Байрич, 90), Ловрич (Скубиц, 90), Вучкич (Шпорар, 77), Бийол (Ветрих, 77).

Удаление: Хацидьякос (90).



Косово - Молдова 1:0

Гол: Кастрати, 31 - 1:0

Косово: Уйкани, Войвода, Дрешевич, Хадерджонай, Ррахмани (Алити, 20), Жегрова (Крюэзю, 84), Целина (Тачи, 89), Бериша, Шаля, Кастрати, Мурики.

Молдова: Намашко, Цуркан, Армаш, Жардан, Рябчук, Ионицэ (Каймаков, 60), Чеботару, Спэтару (Белоусов, 86), Эфрос, Николэеску, Плэтикэ (Раца, 38).

Удаление: Дрешевич (85).

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