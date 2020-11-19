Австрия, Чехия и Уэльс вышли в Лигу А
По итогам заключительного тура Лиги Наций Австрия, Чехия и Уэльс выиграли свои группы и вышли в Лигу А.
Лига В группа 1
Австрия - Норвегия 1:1
Голы: Захид, 61 - 0:1, Грбич, 90 - 1:1
Австрия: Перван, Алаба, Хинтереггер, Ульмер, Ранфтль, Баумгартлингер, Ильзанкер (Траунер, 81), Забитцер, Шлагер (Грбич, 65), Арнаутович, Лайнер.
Норвегия: Бротвейт, Шельвик, Габрильсен, Ханче-Ольсен, Рюэрсон (Гранли, 81), Тронстад, Захид (Аскильдсен, 81), Ульвестад, Дэли (Торстведт, 67), Ларсен (Эвьен, 86), Бериша (Виннхейм, 86).
Северная Ирландия - Румыния 1:1
Голы: Бойс, 56 - 1:0, Бикфалви, 81 - 1:1
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Смит (Гэлбрейт, 79), Бэллард, Кэткарт, Даллас, Макнейр, Кеннеди (Льюис, 66), Маккэнн, Эванс, Мадженнис (Маклафлин, 79), Бойс (Уошингтон, 67).
Румыния: Тэтэрушану, Тошка (Бикфалви, 74), Кристя, Неделчару, Камора, Марин, Крецу (Могош, 64), Нистор, Ман (Максим, 64), Алибек (Бэлуцэ, 87), Тэнасе (Ганя, 87).
Лига В группа 2
Чехия - Словакия 2:0
Голы: Соучек, 17 - 1:0, Ондрашек, 55 - 2:0
Чехия: Вацлик (Коубек, 46), Матею, Цоуфал, Калас, Брабец, Янкто (Копиц, 74), Соучек, Крал, Масопуст (Черны, 46), Дарида (Барак, 88), Ондрашек (Выдра, 66).
Словакия: Родак, Губочан, Пекарик, Дьомбер, Шкриньяр, Куцка (Грегуш, 67), Гамшик, Руснак (Суслов, 62), Лоботка (Грошовски, 62), Мак (Шафранко, 62), Дюриш (Шранц, 81).
Израиль - Шотландия 1:0
Гол: Соломон, 44 - 1:0
Израиль: Марциано, Даса, Еини (Дгани, 78), Тиби, Соломон (Коэн, 84), Менахем, Натхо (Голаса, 62), Битон, Лави (Абу-Фани, 78), Вейсман, Захави.
Шотландия: Маршалл, О’Доннелл (Берк, 74), Робертсон, Галлахер (Маккенна, 73), Тирни, Макгрегор (Маклин, 82), Мактомини, Макгинн (Гриффитс, 62), Джек, Кристи, Дайкс (Макберни, 61).
Лига В группа 4
Уэльс - Финляндия 3:1
Голы: Уилсон, 29 - 1:0, Джеймс, 46 - 2:0, Пукки, 63 - 2:1, Мур, 84 - 3:1
Уэльс: Уорд, Ампаду, Мифем, Лоуренс (Мур, 46), Норрингтон-Дэвис (Гантер, 90), Бэйл (Лоуренс, 61), Моррелл, Родон, Джеймс (Брукс, 89), Робертс, Уилсон (Робертс, 89).
Финляндия: Градецки, Уронен, Араюури, Тойвио, О`Шонесси (Хямяляйнен, 61), Камара, Алхо, Тэйлор (Сойри, 62), Лод, Шюллер (Валакари, 73), Пукки (Форсс, 89).
Удаление: Уронен (12).
Ирландия - Болгария 0:0
Ирландия: Рэндолф, Лонг, Даффи, О`Ши, Брэйди (Бирн, 78), Мэннинг (Кристи, 86), Хурихэйн, Найт, Хорган (Каллен, 67), Коллинз (Магуайр, 86), Кертис (Пэрротт, 85).
Болгария: Луков, Димитров, Попов, Сисиньо (Василев, 61), Малинов, Иванов (Карагарен, 61), Ангелов, Цветков, Краев, Делев (Ковачев, 61), Илиев (Александров, 81).
Лига С группа 3
Греция - Словения 0:0
Греция: Влаходимос, Цимикас (Кирьякопулос, 90), Хацидьякос, Цавелас (Масурас, 79), Мавриас, Курбелис, Зека (Цолис, 67), Бакасетас, Фортунис, Лимниос, Якумакис (Павлидис, 46).
Словения: Облак, Блажич, Мевля, Балковец, Стоянович, Куртич, Бохар (Вербич, 67), Иличич (Байрич, 90), Ловрич (Скубиц, 90), Вучкич (Шпорар, 77), Бийол (Ветрих, 77).
Удаление: Хацидьякос (90).
Косово - Молдова 1:0
Гол: Кастрати, 31 - 1:0
Косово: Уйкани, Войвода, Дрешевич, Хадерджонай, Ррахмани (Алити, 20), Жегрова (Крюэзю, 84), Целина (Тачи, 89), Бериша, Шаля, Кастрати, Мурики.
Молдова: Намашко, Цуркан, Армаш, Жардан, Рябчук, Ионицэ (Каймаков, 60), Чеботару, Спэтару (Белоусов, 86), Эфрос, Николэеску, Плэтикэ (Раца, 38).
Удаление: Дрешевич (85).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4