Австрия – Германия - 2:1, Швеция - Дания - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием национальных сборных, которые продолжают готовиться к ЧМ-2018.

Австрия – Германия - 2:1

Швеция - Дания - 0:0

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