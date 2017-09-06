Австрия – Грузия - 1:1, Молдова – Уэльс - 0:2, Ирландия – Сербия - 0:1 (обзоры)

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Австрия – Грузия - 1:1, Молдова – Уэльс - 0:2, Ирландия – Сербия - 0:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе D.

Видео: Австрия – Грузия - 1:1.

Видео: Молдова – Уэльс - 0:2.

Видео: Ирландия – Сербия - 0:1.

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