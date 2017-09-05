Австрия и Грузия сыграли вничью, Уэльс победил Молдову
Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе D. Австрия на своем поле добилась лишь ничьей с Грузией, Молдова дома проиграла Уэльсу.
Австрия – Грузия - 1:1 (1:1)
Голы: Гвилия, 8 - 0:1, Шауб, 43 - 1:1
Австрия: Линднер, Драгович, Бауэр, Хинтереггер, Алаба (Шауб, 38), Баумгартлингер, Гриллич (Ильзанкер, 80), Арнаутович, Кайнц, Данзо, Харник (Янко, 68).
Грузия: Макаридзе, Наваловский, Кверквелия, Кашия, Какабадзе, Ананидзе, Казаишвили, Канкава, Квеквескири, Гвилия (Меребашвили, 69), Квилитая (Двалишвили, 88).
Молдова – Уэльс - 0:2 (0:0)
Голы: Робсон-Кану, 80 - 0:1, Рэмзи, 90+3 - 0:2
Молдова: Чебану, Епуряну, Бордиян, Посмак, Граур (Амброс, 85), Ионицэ (Бугаев, 85), Пащенко (Кожокарь, 70), Антон, Розгонюк, Дедов, Гынсарь.
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Дэвис, Уильямс, Честер, Лоуренс (Вудберн, 61), Аллен, Робсон-Кану (Эдвардс, 88), Рэмзи, Бэйл, Кинг (Воукс, 67).
Положение команд: Сербия - 18, Уэльс - 14, Ирландия - 13, Австрия - 9, Грузия - 5, Молдова - 2.
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