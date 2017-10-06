Австрия и Ирландия побеждают в квалификации ЧМ-2018

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 в европейской отборочной группе D состоялись ещё два матча. Австрия в упорной борьбе дома переиграла Сербию, а Ирландия на своём поле уверенно разобралась с Молдовой.

Австрия – Сербия - 3:2

Голы: Миливоевич, 11 - 0:1, Бургшталлер, 25 - 1:1, Арнаутович, 76 - 2:1, Матич, 83 - 2:2, Шауб, 89 - 3:2.

Австрия: Линднер, Драгович, Данзо, Вебер, Бауэр, Кайнц (Шауб, 61), Баумгартлингер, Гриллич (Лазаро, 77), Ильзанкер, Арнаутович, Бургшталлер (Грегорич, 82).

Сербия: Стойкович, Коларов, Иванович, Митрович, Рукавина (Ляйич, 69), Тадич, Матич, Гачинович (Прийович, 87), Миливоевич, Настасич, Митрович.



Ирландия – Молдова - 2:0

Голы: Мерфи, 2 - 1:0, Мерфи, 19 - 2:0.

Ирландия: Рэндолф, Кристи, Кларк, Уорд, Даффи, Хендрик, О`Дода, Хулахан (Макгиди, 79), Мейлер, Лонг (Магуайр, 83), Мерфи (Артер, 79).

Молдова: Чебану, Бордиян, Раку, Епуряну, Розгонюк, Гацкан, Антон, Ионицэ, Плэтикэ (Амброс, 79), Дедов (Кочук, 55), Гынсарь.

Удаление: Гацкан (90).

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