Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Падение России в таблице коэффициентов УЕФА продолжается. По итогам очередного игрового дня потеряна ещё одна позиция.
Теперь девятое место в рейтинге занимает Австрия, опередившая конкурента на 0,368 балла.
Австрийцы поднялись благодаря бонусным баллам за выход "Ред Булл Зальцбург" в групповой этап Лиги Чемпионов.
Выше россиян также находятся Англия, Испания, Италия, Германия, Португалия, Франция, Нидерланды и Шотландия.
Представительство РПЛ в текущем сезоне еврокубков - "Зенит" (групповой этап Лиги Чемпионов), "Спартак" и "Локомотив" (оба - групповой этап Лиги Европы).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17