Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

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Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Падение России в таблице коэффициентов УЕФА продолжается. По итогам очередного игрового дня потеряна ещё одна позиция.

Теперь девятое место в рейтинге занимает Австрия, опередившая конкурента на 0,368 балла.

Австрийцы поднялись благодаря бонусным баллам за выход "Ред Булл Зальцбург" в групповой этап Лиги Чемпионов.

Выше россиян также находятся Англия, Испания, Италия, Германия, Португалия, Франция, Нидерланды и Шотландия.

Представительство РПЛ в текущем сезоне еврокубков - "Зенит" (групповой этап Лиги Чемпионов), "Спартак" и "Локомотив" (оба - групповой этап Лиги Европы).

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