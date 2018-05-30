Австрия открыла счет в матче с Россией

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Австрия открыла счет в матче с Россией

Сборная Австрии повела в счете в товарищеской игре против России.

На 28-й минуте встречи счет открыл хавбек Алессандро Шопф.

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