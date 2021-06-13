Австрия победила Северную Македонию в матче Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Австрии обыграла национальную команду Северной Македонии со счетом 2:1.

Победу австрийцам принесли голы Штефана Лайнера и Михаэля Грегорича. В составе балканцев отличился Горан Пандев.

Австрия – Северная Македония - 2:1 (1:1)

Голы: Лайнер, 18 - 1:0, Пандев, 28 - 1:1, Грегорич, 78 - 2:1

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Алаба, Баумгартнер (Грегорич, 58), Шлагер, Забитцер, Лаймер, Ульмер, Калайджич (Арнаутович, 59).

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Ристовски, Муслиу, Алиоски, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Адеми, Элмаз, Трайковски (Костадинов, 63), Пандев.

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