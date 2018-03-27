Австрия разгромила Люксембург, Румыния выиграла у Швеции
Сегодня в товарищеских матчах сборные Австрии и Румынии обыграли соответственно национальные команды Люксембурга и Швеции.
Румыния - Швеция - 1:0
Гол: Ротариу, 57 - 1:0.
Румыния: Тэтэрушану, Манеа, Сэпунару. Григоре (Недельчару, 83), Тоска, Пинтилий, Марин (Антон, 70), Митрита (Ротариу, 54), Станчу (Ман, 87), Кипчу (Грозав, 61), Тучудян (Кешеру, 63).
Швеция: Йонссон, Й. Ларссон, Янссон, Эландер, Хулт, Дурмаз (Клаэссон, 83), Франссон (С. Ларссон, 87), Хильемарк, Сема, Гвидетти (Берг, 87), Кисе Телен (Тойвонен, 70).
Люксембург - Австрия - 0:4
Голы: Арнаутович, 4 - 0:1, Гриллитч, 39 - 0:2, Грегорич, 59 - 0:3, Шауб, 84 - 0:4.
Австрия: Шибенхандль, Бауэр, Предль, Драгович, Ульмер, Лазаро (Шопф, 62), Гриллитч (Зули, 81), Баумгартлингер (Шлагер, 65), Каинц (Шауб, 62), Грегорич (Бургшталлер, 75), Арнаутович.
Напомним, ранее сборная России уступила Франции. | soccernews.ru
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