Австрия - Словения - 3:0, Шотландия - Коста-Рика - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Австрия - Словения - 3:0

Шотландия - Коста-Рика - 0:1

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