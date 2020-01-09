Автобус "Барселоны" заблудился в Саудовской Аравии

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Автобус "Барселоны" заблудился в Саудовской Аравии

"Барселона" угодила в нестандартную ситуацию во время пребывания в Саудовской Аравии, где проходят матчи за Суперкубок Испании.

По информации Goal.com, автобус с каталонской командой заблудился в Джидде и поехал не на тот стадион.

В итоге главный тренер "блауграны" Эрнесто Вальверде опоздал на пресс-конференцию.

Напомним, что сегодня "Барса" сыграет с "Атлетико" в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Начало встречи - в 22:00 по московскому времени.

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