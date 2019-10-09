Автобус "Црвены Звезды" не пустили в Косово на матч Кубка Сербии

Теги косовоцрвена звезда

Автобус "Црвены Звезды" не пустили в Косово на матч Кубка Сербии

Автобус с футболистами и тренерами "Црвены Звезды" не пустили в Косово на матч 1/16 финала Кубка Сербии с "Трепчей".

По данным источника, команду не пропустили в Косово из-за запрета правительства. Автобусу пришлось вернуться обратно в Белград.

Скорее всего матч "Трепча" - "Црвена Звезда" пройдет завтра, 10 октября, в городе Стара Пазова.

Отметим, что по законодательству Сербии, Косово является одним из регионов государства, хотя де-факто не контролируется правительством.

Не пропустите:"Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН

Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Металац ГМ Металац ГМ 34 73
2 Слога Кральево Слога Кральево 34 64
3 Морава Велика Плана Морава Велика Плана 34 63
4 Млади Радник Млади Радник 34 59
5 ФК Позаревац ФК Позаревац 34 55
6 ФК Раднички Крагуевац ФК Раднички Крагуевац 34 50
7 ФК Чачак ФК Чачак 34 50
8 ФК Будучност Вальево ФК Будучност Вальево 34 50
9 ФК Металац Кральево ФК Металац Кральево 34 49
10 ФК Вальево ФК Вальево 34 47
11 ФК Единство Уб ФК Единство Уб 34 47
12 Слобода Слобода 34 46
13 Рудар Костолац Рудар Костолац 34 44
14 Бане Раска Бане Раска 34 41
15 ФК Слога Пожега ФК Слога Пожега 34 40
16 ФК Лозница ФК Лозница 34 34
17 Таково Таково 34 22
18 Ядар Горни Добрич Ядар Горни Добрич 34 18
Полная таблица

топ-5 тегов