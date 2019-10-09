Автобус "Црвены Звезды" не пустили в Косово на матч Кубка Сербии

Автобус с футболистами и тренерами "Црвены Звезды" не пустили в Косово на матч 1/16 финала Кубка Сербии с "Трепчей".

По данным источника, команду не пропустили в Косово из-за запрета правительства. Автобусу пришлось вернуться обратно в Белград.

Скорее всего матч "Трепча" - "Црвена Звезда" пройдет завтра, 10 октября, в городе Стара Пазова.

Отметим, что по законодательству Сербии, Косово является одним из регионов государства, хотя де-факто не контролируется правительством.

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