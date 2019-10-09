Автобус "Црвены Звезды" не пустили в Косово на матч Кубка Сербии
Автобус с футболистами и тренерами "Црвены Звезды" не пустили в Косово на матч 1/16 финала Кубка Сербии с "Трепчей".
По данным источника, команду не пропустили в Косово из-за запрета правительства. Автобусу пришлось вернуться обратно в Белград.
Скорее всего матч "Трепча" - "Црвена Звезда" пройдет завтра, 10 октября, в городе Стара Пазова.
Отметим, что по законодательству Сербии, Косово является одним из регионов государства, хотя де-факто не контролируется правительством.
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|Команда
|М
|О
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|34
|73
|2
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|34
|64
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|Морава Велика Плана
|34
|63
|4
|Млади Радник
|34
|59
|5
|ФК Позаревац
|34
|55
|6
|ФК Раднички Крагуевац
|34
|50
|7
|ФК Чачак
|34
|50
|8
|ФК Будучност Вальево
|34
|50
|9
|ФК Металац Кральево
|34
|49
|10
|ФК Вальево
|34
|47
|11
|ФК Единство Уб
|34
|47
|12
|Слобода
|34
|46
|13
|Рудар Костолац
|34
|44
|14
|Бане Раска
|34
|41
|15
|ФК Слога Пожега
|34
|40
|16
|ФК Лозница
|34
|34
|17
|Таково
|34
|22
|18
|Ядар Горни Добрич
|34
|18