Автобус дальше не едет: "Севилья" выбивает "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов принимал на домашней арене гостей из Севильи. Это был самый важный матч в сезоне для обеих команд, по крайней мере на тот момент. Болельщики "красных дьяволов" уже соскучились по атакующему футболу своих подопечных, однако в игре с испанцами они с легкостью бы согласились на результат при любом содержании встречи. Счет первого поединка оставлял обеим дружинам хорошие шансы на выход в четвертьфинал, но фаворитом противостояния были, несомненно, манкунианцы.

Сдержав стартовый натиск "Юнайтед" на первых минутах матча, гости стали активно идти вперед, показывая образцовое хладнокровие при игре в пас. "Севилья" хорошо освоилась на газоне "Олд Траффорд", и вскоре пошли опасные атаки: Корреа головой замкнул подачу с углового Банеги, но не попал в створ. В следующей вылазке Муриэль опасно выстреливал по воротам из-за пределов штрафной – вновь неточно.

Хозяева стали приходить в себя, выровняли игру, но особого желания бежать к чужим воротам с их стороны не чувствовалось. Севильцы же в несколько передач разрывали центр поля и выводили своих форвардов на ударные позиции, однако серьезной работы у Де Хеа также не было. К середине тайма игра успокоилась, манчестерцы все пытались грузить с флангов на Лукаку, которого с трудом сдерживали защитники гостей.

Ближе к концовке первой половины вернейший шанс открыть счет упустил Маруан Феллайни, пробивший в голкипера с хорошей позиции в штрафной соперника. Последние минуты тайма футболисты "Манчестер Юнайтед" держали в напряжении оборону испанцев, но серьезных моментов больше создать не смогли.

В дебюте второй половины "Севилья" могла выходить вперед, когда Корреа вырвался один на один с Давидом Де Хеа, но Байи в последний момент героическим подкатом спас свою команду. В ответной атаке Лингард получил мяч справа в штрафной соперника, продвинулся к лицевой и выстрелил в дальний угол – Рико выручает испанцев.

В общем, не хотели команды оставлять на табло нули, поэтому темп игры возрастал с каждой новой атакой соперников. Еще и Погба выпустил Моуринью за полчаса до конца встречи, что, к слову, не придало разнообразия атакам манкунианцев. Севильцы не тушевались на фоне более именитого соперника, продолжая играть с ним на равных. Порой команде Монтеллы не хватало совсем немного, чтобы выйти на вернейшую ударную позицию и ошарашить болельщиков "Олд Траффорд".

Начал освистывать стадион своих же футболистов в красных футболках, и под этот шум "Севилья" открыла счет в матче. Вышедший на замену за две минуты до эпизода Виссам Бен-Йедер получил пас перед чужой штрафной, чуть продвинулся вперед и пальнул в правый нижний угол – 0:1.

Бросил Моуринью в бой все атакующие силы, но в его команде не было такого игрока, как Бен-Йеддер, который еще через 4 минуты оформил дубль, замкнув головой подачу с левого фланга – 0:2.

Манчестерцы сумели отыграть один гол за 6 минут до конца поединка – Лукаку выиграл борьбу на дальней штанге и вколотил мяч в сетку – 1:2. Однако на большее "Юнайтед" не хватило, хотя в концовке поединка обе команды упустили несколько отличных шансов забить. Сенсационная победа на "Олд Траффорд" испанской команды, которая получилась абсолютно заслуженной. Это значит, что "Севилья" шагает дальше – в 1/4 финала.

"Манчестер Юнайтед" – "Севилья" – 1:2

Голы: Бен-Йеддер, 74 – 0:1, Бен-Йеддер, 78 – 0:2, Лукаку, 84 – 1:2.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Байи, Смоллинг, Янг, Феллайни (Погба, 60), Матич, Лингард (Мартиаль, 77), Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

"Севилья": Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Сарабия, Васкес (Писарро, 87), Корреа, Муриэль (Бен-Йеддер, 72).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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