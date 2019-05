Автобус "Ливерпуля" застрял в Мадриде

Автобус "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано", сообщает журналист Крис Чемберс.

Около часа транспортное средство находилось в ловушке.

Игроки "Ливерпуля" в данный момент находятся в Мадриде и готовятся к финалу Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

