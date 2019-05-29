Автобус "Ливерпуля" застрял в Мадриде
Автобус "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано", сообщает журналист Крис Чемберс.
Около часа транспортное средство находилось в ловушке.
Игроки "Ливерпуля" в данный момент находятся в Мадриде и готовятся к финалу Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".
The Liverpool team bus appears to have got stuck in the tunnel underneath the Wanda Metropolitano #LFC #Madrid #UCLFinal pic.twitter.com/uFDFyquWXd— Chris Chambers (@CapitalChambo) 29 мая 2019 г.
Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня. Начало встречи в 22:00 мск.
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