Автобус "Ливерпуля" застрял в Мадриде

Автобус "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано", сообщает журналист Крис Чемберс.

Около часа транспортное средство находилось в ловушке.

Игроки "Ливерпуля" в данный момент находятся в Мадриде и готовятся к финалу Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

The Liverpool team bus appears to have got stuck in the tunnel underneath the Wanda Metropolitano #LFC #Madrid #UCLFinal pic.twitter.com/uFDFyquWXd — Chris Chambers (@CapitalChambo) 29 мая 2019 г.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня. Начало встречи в 22:00 мск.

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