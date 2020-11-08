Автобус с футболистами "Локомотива" попал в аварию в Москве (фото)

Автобус с футболистами и тренерами московского "Локомотива" попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве, врезавшись в автомобиль, сообщает Telegram-канал "Фалькао не приехал".

По сведениям источника, ничего серьезного не произошло и никто не пострадал. Впрочем, футболистам и тренерам пришлось ехать домой на такси.

Напомним, что в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" проиграл "Динамо" со счетом 1:5. После матча "железнодорожники" опустился на восьмое место.

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