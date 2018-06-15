Автогол Бухаддуза побил рекорд Чемпионатов Мира

Форвард сборной Марокко Азиз Бухаддуз поразил собственные ворота в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Ирана.

Этот автогол был забит на 95-й минуте встречи и стал самым поздним в истории Чемпионатов Мира, сообщает Opta.

Напомним, что удар Бухаддуза оказался решающим и принёс победу Ирану со счётом 1:0. | http://soccernews.ru