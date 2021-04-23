Автогол голкипера "Арсенала" позволил "Эвертону" одержать гостевую победу

Теги арсенал лондонэвертонбернд лено

Автогол голкипера "Арсенала" позволил "Эвертону" одержать гостевую победуФото: Твиттер @premierleague
В Лондоне подошел к концу матч в рамках 33 тура АПЛ. "Арсенал" принимал на своем поле "Эвертон" и уступил со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 76 минуте и записан на голкипера "канониров" Бернда Лено. Доминирование хозяев во всех статистических аспектах не помогло зацепиться даже за ничью. А для гостей эта победа стала важнейшей в контексте борьбы за попадание в еврокубки по итогам сезона.

Результат позволил "ирискам" набрать 52 очка и закрепиться на 8 месте в турнирной таблице. "Арсенал" располагается строкой ниже, имея в своем активе 46 баллов.

"Арсенал" - "Эвертон" 0:1 (0:0)

Гол: Лено (автогол), 76 - 0:1

"Арсенал": Лено, Мари, Чемберс (Виллиан, 83), Холдинг, Джака, Сака, Парти, Себальос, Смит-Роу, Пепе (Эдегор, 74), Нкетиа (Мартинелли, 74).

"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Динь, Коулмэн, Холгейт, Андре Гомеш (Делф, 66), Хамес (Дэвис, 86), Аллан, Сигурдссон, Ришарлисон (Мина, 89), Кэлверт-Льюин.

Читать также: "Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Ювентуса" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"

Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов