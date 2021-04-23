Автогол голкипера "Арсенала" позволил "Эвертону" одержать гостевую победу
Фото: Твиттер @premierleague
В Лондоне подошел к концу матч в рамках 33 тура АПЛ. "Арсенал" принимал на своем поле "Эвертон" и уступил со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 76 минуте и записан на голкипера "канониров" Бернда Лено. Доминирование хозяев во всех статистических аспектах не помогло зацепиться даже за ничью. А для гостей эта победа стала важнейшей в контексте борьбы за попадание в еврокубки по итогам сезона.
Результат позволил "ирискам" набрать 52 очка и закрепиться на 8 месте в турнирной таблице. "Арсенал" располагается строкой ниже, имея в своем активе 46 баллов.
"Арсенал" - "Эвертон" 0:1 (0:0)
Гол: Лено (автогол), 76 - 0:1
"Арсенал": Лено, Мари, Чемберс (Виллиан, 83), Холдинг, Джака, Сака, Парти, Себальос, Смит-Роу, Пепе (Эдегор, 74), Нкетиа (Мартинелли, 74).
"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Динь, Коулмэн, Холгейт, Андре Гомеш (Делф, 66), Хамес (Дэвис, 86), Аллан, Сигурдссон, Ришарлисон (Мина, 89), Кэлверт-Льюин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18