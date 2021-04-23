Автогол голкипера "Арсенала" позволил "Эвертону" одержать гостевую победу

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В Лондоне подошел к концу матч в рамках 33 тура АПЛ. "Арсенал" принимал на своем поле "Эвертон" и уступил со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 76 минуте и записан на голкипера "канониров" Бернда Лено. Доминирование хозяев во всех статистических аспектах не помогло зацепиться даже за ничью. А для гостей эта победа стала важнейшей в контексте борьбы за попадание в еврокубки по итогам сезона.

Результат позволил "ирискам" набрать 52 очка и закрепиться на 8 месте в турнирной таблице. "Арсенал" располагается строкой ниже, имея в своем активе 46 баллов.

"Арсенал" - "Эвертон" 0:1 (0:0)

Гол: Лено (автогол), 76 - 0:1

"Арсенал": Лено, Мари, Чемберс (Виллиан, 83), Холдинг, Джака, Сака, Парти, Себальос, Смит-Роу, Пепе (Эдегор, 74), Нкетиа (Мартинелли, 74).

"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Динь, Коулмэн, Холгейт, Андре Гомеш (Делф, 66), Хамес (Дэвис, 86), Аллан, Сигурдссон, Ришарлисон (Мина, 89), Кэлверт-Льюин.