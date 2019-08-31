Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу"

В рамках 2-го тура итальянской Серии А "Ювентус" в сверхрезультативном матче одолел "Наполи".

Отметим, что "старая синьора" к 62-й минуте вела в счете 3:0, но неаполитанцам удалось сравнять счет. Однако автогол Кулибали в компенсированное время разрушил старания гостей.

"Ювентус" - "Наполи" 4:3

Голы: Данило, 16 - 1:0, Игуаин, 19 - 2:0, Роналду, 62 - 3:0, Манолас, 66 - 3:1, Лосано, 68 - 3:2, Ди Лоренцо, 81 - 3:3, Кулибали (аг), 90 - 4:3

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, де Лигт, Де Шильо (Данило, 15), Бонуччи, Пьянич, Матюиди, Хедира (Джан, 60), Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Роналду.

"Наполи": Мерет, Кулибали, Ди Лоренцо, Манолас, Гулям (Мариу Руй, 46), Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье (Лосано, 46), Аллан (Элмаз, 74), Кальехон, Мертенс.

Предупреждения: Гулям (40), Ди Лоренцо (44), Матюиди (52), Алекс Сандро (80), Дуглас Коста (83), Элмаз (90).

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