Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу"
В рамках 2-го тура итальянской Серии А "Ювентус" в сверхрезультативном матче одолел "Наполи".
Отметим, что "старая синьора" к 62-й минуте вела в счете 3:0, но неаполитанцам удалось сравнять счет. Однако автогол Кулибали в компенсированное время разрушил старания гостей.
"Ювентус" - "Наполи" 4:3
Голы: Данило, 16 - 1:0, Игуаин, 19 - 2:0, Роналду, 62 - 3:0, Манолас, 66 - 3:1, Лосано, 68 - 3:2, Ди Лоренцо, 81 - 3:3, Кулибали (аг), 90 - 4:3
"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, де Лигт, Де Шильо (Данило, 15), Бонуччи, Пьянич, Матюиди, Хедира (Джан, 60), Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Роналду.
"Наполи": Мерет, Кулибали, Ди Лоренцо, Манолас, Гулям (Мариу Руй, 46), Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье (Лосано, 46), Аллан (Элмаз, 74), Кальехон, Мертенс.
Предупреждения: Гулям (40), Ди Лоренцо (44), Матюиди (52), Алекс Сандро (80), Дуглас Коста (83), Элмаз (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Болонья
|2
|4
|3
|Интер Милан
|1
|3
|4
|Лацио
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Удинезе
|1
|3
|8
|Наполи
|2
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0