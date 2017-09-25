Автогол Оздоева принес "Ахмату" победу над "Рубином"

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Автогол Оздоева принес "Ахмату" победу над "Рубином"

В рамках 11-го тура чемпионата России "Рубин" уступил "Ахмату".

"Ахмат" – "Рубин" 1:0

Гол: Оздоев (аг), 85 - 1:0

"Ахмат": Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Бериша (Балай, 80), Швец, Лео Жаба (Мбенг, 61), Исмаэл, Уциев, Садаев (Митришев, 61).

"Рубин": Джанаев, Сигурдссон, Навас, Кудряшов, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 66), Мвила, Канунников, Оздоев, Бауэр, Азмун (Жемалетдинов, 76).

Предупреждения: Мбенг (88), Родолфо (89), Исмаэл (90), Городов (90). | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

Результат поединка между «Ахматом» и «Рубином» вполне можно было бы охарактеризовать фамилией главного арбитра, обслуживавшего матч. В течение 84-х минут счёт был абсолютно СУХИМ по вине арбитра Сухого. Соперники могли давно размочить счёт с пенальти, но арбитр СУХОЙ, СКАНДАЛЬНО, не давал им это сделать! С приближением финального свистка усиливалось опасение, что соперники так и разойдутся без забитых голов и сыграют в СУХУЮ. Но грянула 85 мин. и перечеркнула все старания арбитра Сухого завершить матч в СУХУЮ! Гол из ОФСАЙДА! Ахмат забивает из ОФСАЙДА и Сухой не должен был засчитывать этот гол! Только в первом тайме матча Ахмат - Рубин ШЕСТЬ грубых ошибок арбитра Сухого, и это не считая множества мелочёвок, которые допускал арбитр! А во втором тайме Ахмат забил Рубину из офсайда! - 9-я мин. игрок Ахмата умышленно рукой бьёт по лицу Набиуллина, но арбитр Сухой не свистит. Не ставит штрафной в сторону ворот Ахмата и не даёт желтую карточку нарушителю. - 13 мин. Игрок Ахмата Бериша ГРУБО и агрессивно БРОСАЕТСЯ в ноги рубиновцу Бауэру, с ОПАСНЫМ выставлением ноги ВПЕРЁД и ГРУБО! 100% желтая нарушителю, но арбитр Сухой делает устное замечание и не даёт карточку нарушителю! В Европе, за такое ГРУБОЕ нарушение давали и дают нарушителю СРАЗУ 100% красную!!! Скандал арбитра Сухого. - 16-я мин. Бериша снова играет ГРУБО, но арбитр Сухой пропускает мимо и не наказывает ГРУБИЯНА! - 24 мин. игрок Ахмата сбивает в своей штрафной Азмуна, а Сухой не ставит 100% пенальти в ворота Ахмата! На видео повторе ОТЛИЧНО видно, как игрок Ахмата сбивает Азмуна, который вбегал в штрафную Ахмата и был первым на мяче. Азмун мог забить гол, но его грубо СБИЛ игрок Ахмата, а арбитр Сухой не ставит 100% пенальти в ворота Ахмата. - 37 мин. Игрок Ахмата Бериша прихватил руками игрока Рубина и самостоятельно падает, а арбитр Сухрой ставит штрафной в сторону Рубина и в пользу Ахмата! - 40-я мин. Грубая игра игрока Ахмата Швеца против рубиновца М`Вила и срыв атаки! 100% желтая за ГОРУБОСТЬ, но арбитр Сухой не показывает и не наказывает грубияна! Швец опасно вытавил ногу вперёд и наступил на ногу М`Вила, и футболист "Рубина" оказался на газоне. Стычка тут же началась между футболистами из-за опасности эпизода. Судья Сухой вмешался, но снова ограничился просто словесными предупреждениями, хотя, по всем судейским рекомендачиям, надо показывать предупреждение ГРУБИЯНУ - игроку Ахмата Швецу! Арбитр Сухой плохо работает на матче и совершает грубейшие ошибки в пользу Ахмата и ПРОТИВ Рубина! Так судить, как судит арбитр Сухой - НЕЛЬЗЯ!!! Очередной судейский СКАНДАЛ в нашем чемпионате и УЖЕ пятый в этом туре. Что ни тур, то скандалы и плохая работа арбитров! - 58 мин. 100% Пенальти надо было ставить в ворота Рубина! Игроку Ахмата в штрафной Рубина ЗАПЛЕЛИ ноги и он падает!!! Арбитр Сухой не свистит и не ставит пенальти! - 76 мин. Грубая игра рубиновца Кудряшова. Сухой не свистит! 100% нарушение на Берише, его звалил Кудряшов в метре от своей штрафной и не дал Берише выскочить один на один на ворота Рубина!!! Косячит, и Кудряшов, и арбитр Сухой! - 85 мин. Гол из ОФСАЙДА! Ахмат забивает из ОФСАЙДА и Сухой не должен был засчитывать этот гол! Гол забит не по правилам! Очередной скандал в нашем чемпионате!

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