Автогол Свилара и пенальти Блинда приносят "Манчестер Юнайтед" победу над "Бенфикой"
В четвертом туре группы "А" самого престижного клубного европейского турнира на стадионе "Олд Траффорд" английский "Манчестер Юнайтед" принимал лиссабонскую "Бенфику". Хозяева после первого круга возглавляли квартет со стопроцентным результатом, а португальцы занимали последнюю строчку с нулем очков.
Стартовый отрезок встречи прошел в позиционной борьбе. Команда Жозе Моуринью то и дело пыталась вывести к воротам то Лингарда, то Марсьяля, но такой ход не приносил успех.
Но стоило Анони взять игру на себя, как тут же у манкунианцев появился шанс открыть счет. Пробираясь по левому флангу и входя в штрафную, Марсьяль обыграл чуть ли не пол команды "Бенфики", после чего был не по правилам остановлен Дугласом в районе угла вратарской. Арбитр без колебаний указал на "точку" и сам пострадавший отправился исполнять приговор. Однако Свилар блеснул мастерством, вытащив мяч после удара француза из правого угла.
Ответ "орлов" был молниеносным. Гонсалвеш приблизился с мячом к штрафной и метров с 22-х нанес мощный удар по воротам. Мяч летел в девятку, но Де Хеа с большим трудом перевел сферу на угловой.
Обменявшись опасностями, команды заиграли на встречных курсах, и атаки организовывались то на одни, то на другие ворота. У хозяев в одном из эпизодов по воротам пробивал Лукаку, но голкипер "Бенфики" контролировал ближний угол, отбив мяч на угловой. Вскоре у португальцев оказывается Дулас, но удар у него откровенно не получается.
И когда казалось, что соперники пойдут на перерыв с нулями на табло, "Манчестер Юнайтед" открыл счет. Матич прошел к воротам и пробивал метров с 25-ти, но угодил в стойку ворот. Отлетев от штанги, мяч угодил в спину распластавшемуся Свилару, после чего залетел в ворота – 1:0. Курьез, да и только.
Во втором тайме лучше смотрелись гости, а манкунианцы откровенно играли по счету, позволяя португальскому клубу частенько владеть мячом. Не удивительно, что именно "Бенфика" имела несколько возможностей сравнять счет. Так на 59-й минуте отличный удар получился у Гонсалвеша. Освободившись от опеки, Диогу пробивал в левый от себя угол, но Де Хеа дотянулся до мяча. А спустя пять минут прессинг "орлов" вынудил ошибиться Байи у своей штрафной, в результате чего мяч попал в ноги Хименесу и тот с 15 метров пробивал в дальний угол. Однако и в этом случае хозяевам поля повезло – мяч угодил в стойку.
На вялую игру своей команды Моуринью отреагировал двумя заменами. И если первая, когда вышел Эррера, была тактического плана, то вот вторая на усиление. Именно она и сыграла на все сто. Свежий Рэшфорд взял игру на себя и как под копирку повторил слаломный проход Марсьяля в штрафную. Причем с тем же самым результатом. Арбитр снова указал на "точку". На этот раз к мячу подошел Блинд и пробил прямо по центру, тогда как Свилар упал влево – 2:0.
На этом игра была сделана. Ни одна из команд в оставшиеся 10 с хвостиком минут матча никуда уже не спешила.
"Манчестер Юнайтед" – "Бенфика" – 2:0
Голы: Свилар, 45, в свои ворота – 1:0. Блинд, 78, с пенальти – 2:0.
Нереализованный пенальти: Марсьяль, 15 – вратарь.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Дармиан, Байи, Смоллинг, Блинд, Мата (Эррера, 68), Матич, Марсьяль (Рэшфорд, 75), МакТоминай, Лингард (Мхитарян, 46), Лукаку.
"Бенфика": Свилар, Дуглас, Гримальдо (Элизеу, 64), Жардел, Диаш, Пицци (Жонас, 79), Фейса, Сальвио, Самарис, Гонсалвеш, Хименес (Сеферович, 74).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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