Автогол Тулалана принёс "Ренну" победу над "Бордо"

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 "Ренн" на своём поле одолел "Бордо". Единственный гол в этом матче был забит хавбеком жирондинцев Жереми Тулаланом, который поразил собственные ворота.

"Ренн" – "Бордо" - 1:0

Гол: Тулалан, 11 (автогол) - 1:0.

"Ренн": Коубек, Бенсебайни (Желен, 46), Ньяньон, Бааль (Афонсу Фигейреду, 42), Мауасса, Андре, Леа Силики, Хазри, Буриго, Траоре (Данзе, 55), Мубеле.

"Бордо": Костиль, Йованович, Гайич, Сабали, Плашил (Санкаре, 46), Отавио, Вада (Камано, 46), Тулалан, Малком, де Превиль (Жонатан Кафу, 70), Менди.

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