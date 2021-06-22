Автогол Видаля принес Уругваю ничью в матче с Чили

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Автогол Видаля принес Уругваю ничью в матче с Чили

Фото: твиттер сборной Уругвая/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки Уругвай и Чили сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Эдуардо Варгас, но в середине второй половине уругвайцы отыгрались благодаря автоголу Артуро Видаля.

Чили, набрав пять очков, вышли на первое место в группе А. Уругвай с одним очком остался на четвертой позиции.

Уругвай – Чили - 1:1 (0:1)
Голы: Варгас, 26 - 0:1, Видаль, 66 (автогол) - 1:1

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Гонсалес (Нандес, 46), Винья (Родригес, 85), де ла Крус (Касерес, 46), Вальверде, Весино (Торрейра, 81), де Арраскаэта (Торрес, 60), Суарес, Кавани.

Чили: Браво, Исла, Марипан (Роко, 38), Сьерральта, Мена, Пульгар, Арангис, Варгас (Менесес, 56), Видаль (Аларкон, 69), Медель, Бриртон (Арриагада, 69). 

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