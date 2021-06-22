Автогол Видаля принес Уругваю ничью в матче с Чили
Фото: твиттер сборной Уругвая/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки Уругвай и Чили сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Эдуардо Варгас, но в середине второй половине уругвайцы отыгрались благодаря автоголу Артуро Видаля.
Чили, набрав пять очков, вышли на первое место в группе А. Уругвай с одним очком остался на четвертой позиции.
Уругвай – Чили - 1:1 (0:1)
Голы: Варгас, 26 - 0:1, Видаль, 66 (автогол) - 1:1
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Гонсалес (Нандес, 46), Винья (Родригес, 85), де ла Крус (Касерес, 46), Вальверде, Весино (Торрейра, 81), де Арраскаэта (Торрес, 60), Суарес, Кавани.
Чили: Браво, Исла, Марипан (Роко, 38), Сьерральта, Мена, Пульгар, Арангис, Варгас (Менесес, 56), Видаль (Аларкон, 69), Медель, Бриртон (Арриагада, 69).
Не пропустите: футболисты сборной Чили устроили вечеринку с проститутками во время Кубка Америки. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Автогол Видаля принес Уругваю ничью в матче с Чили
-
Главные новости дня: 21 июня
-
Определились две пары 1/8 финала Евро-2020
-
В РФС отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
-
Черчесов назвал причину разгромного поражения России в матче с Данией
-
Червиченко высказался о вылете сборной России с Евро-2020
-
1
В Госдуме отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
-
Дзюба отреагировал на вылет России с Евро-2020
-
Россия вылетела с Евро-2020
-
Позор России и провал Украины: все результаты Евро-2020 21 июня
-
Бельгия победила Финляндию в матче Евро-2020
-
2
Дания уничтожила Россию в матче Евро-2020
-
Дзюба повторил рекорд сборной России по числу голов
-
Экс-форварда ЦСКА оштрафовали в Бразилии за выбор бутс на матч (фото)
-
Французский журналист ярко оценил игру Дзюбы на Евро-2020
-
Агент Лунева жестко раскритиковал "Зенит"
-
"Барселона" не смогла договориться по трансферу Госенса
-
Кроос рассказал, о чем он говорил с Роналду после матча Евро-2020
-
Аршавин назвал причину поражения Украины в матче с Австрией
-
Зинченко высказался о поражении Украины в матче с Австрией