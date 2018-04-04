Автогол является вторым лучшим бомбардиром "Барселоны" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" играет с "Ромой" (1:0, перерыв).

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник римлян Даниэле Де Росси, поразивший собственные ворота.

Это уже четвертый автогол соперников каталонцев в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Чаще чем автоголы в "Барселоны" забивает только Лионель Месси (6 мячей).

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