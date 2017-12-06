Автоголы соперников являются вторым бомбардиром "Барселоны" в этом сезоне

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" дома победила "Спортинг" со счетом 2:0.

Один из мячей каталонского клуба на счету защитника португальцев Жереми Матье, который отправил мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что соперники каталонцев забили уже шестой автогол в этом сезоне.

Чаще за "Барсу" забивал только Лионель Месси (17). Также шесть мячей на счету Луиса Суареса.

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