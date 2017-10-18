Автоголы соперников занимают второе место среди бомбардиров "Барселоны" в этом сезоне

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" играет с "Олимпиакосом".

В середине первой половины счет был открыл благодаря автоголу футболиста греческого клуба Димитриоса Николау.

В этом сезоне соперники каталонцев отправляют мяч в свои ворота уже в пятый раз.

Стоит отметить, что лишь Месси забивает за "Барселону" чаще (14 голов), чем автоголы соперников.

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