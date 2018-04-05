Автоголы вплотную приблизились к Месси в списке лучших бомбардиров "Барселоны" в Лиге Чемпионов

У форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси появился серьезный конкурент за звание лучшего бомбардира команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Так, после вчерашнего первого матча 1/4 финала против "Ромы" в активе у аргентинского бомбардира осталось шесть забитых мячей в турнире в сезоне 2017/2018. Результативные же удары по воротам своей команды в исполнении полузащитника "волков" Даниэле Де Росси и их защитника Костаса Маноласа довели количество автоголов в исполнении соперников "Барсы" до пяти в текущем розыгрыше ЛЧ.

Напомним, "Барселона" интересуется звездным хавбеком из АПЛ. | soccernews.ru