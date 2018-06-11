Автоконцерн Hyundai стал партнёром "Челси"

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Автоконцерн Hyundai стал партнёром "Челси"

 

Южнокорейский автоконцерн Hyundai стал партнёром "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили спонсорское соглашение до лета 2022 года. В сезоне 2018/19 на рукавах формы "синих" появится логотип азиатской компании.

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