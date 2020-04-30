Автомобиль известного футболиста спровоцировал массовое ДТП в Краснодаре после погони от полиции

Автомобиль, принадлежащий полузащитнику "Нымме Калью" Амиру Натхо, стал участником дорожно-транспортного происшествия в Краснодаре.

Сообщается, что накануне вечером водитель красного BMW отказался выполнять требования полиции, вследствие чего за ним устроили погоню.

Итогом преследования стала массовая авария. Её виновник пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

По предварительным данным, за рулём находился экс-игрок "Дружбы" Алан Хаконов, которому Натхо дал свою машину покататься.

Примечательно, что BMW ездила на "левых" номерах, о чём ранее правоохранители были информированы, но оставили этот факт без внимания.

Амир Натхо ранее выступал за "Краснодар-2", "Локомотив", ЦСКА, "Барселону Б" и другие клубы.

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