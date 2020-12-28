Автомобиль Кавани завалило снегом. Форвард показал, как чистит машину

Теги манчестер юнайтедэдинсон кавани

Автомобиль Кавани завалило снегом. Форвард показал, как чистит машину

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани опубликовал видео, как он чистит свой автомобиль от снега.

"Добрый день", — написал Кавани в своем Instagram, прикрепив видео.

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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