Автомобиль Кавани завалило снегом. Форвард показал, как чистит машину

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани опубликовал видео, как он чистит свой автомобиль от снега.

"Добрый день", — написал Кавани в своем Instagram, прикрепив видео.

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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