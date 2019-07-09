Автомобиль Кокорина в Москве увезли на эвакуаторе

Джип "Гелендваген" принадлежащий нападающему "Зенита" Александру Кокорину эвакуировали в Москве, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

По данным источника, автомобиль увезли на эвакуаторе за нарушение правил стоянки. Машину забрали недалеко от дома, где живут Кокорин с женой.

В данный момент 28-летний Кокорин находится в процессе этапирования в колонию общего режима в белгородской области.

Напомним, что 8 октября прошлого года полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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